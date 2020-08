Rusko a USA rokujú vo Viedni o kontrole jadrových zbraní

Viedeň 17. augusta (TASR) - Rusko a USA začali v pondelok vo Viedni tretie kolo rokovaní o kontrole jadrových zbraní, informovala agentúra DPA.



Spojené štáty na dvojdňovom stretnutí zastupuje vyjednávač pre jadrové odzbrojenie Marshall Billingslea. Zástupcom Ruska je námestník ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.



Témou rozhovorov je budúcnosť dohody New START/SNV-III z roku 2010, podľa ktorej obe krajiny obmedzia počet svojich strategických jadrových zbraní na 1550.



Platnosť tejto dohody má vypršať vo februári 2021.



Riabkov v nedeľu agentúre Interfax povedal, že predpoklady na dosiahnutie pokroku zatiaľ neexistujú z dôvodu značných nezhôd medzi Ruskom a USA. Dodal však, že Rusko oceňuje pozitívny postoj Spojených štátov.



Washington vyzval Čínu, aby sa takisto zúčastnila na rozhovoroch vo Viedni. Čína však tlak zo strany USA, aby sa zapojila do rozhovorov s Ruskom o jadrovom arzenáli týchto troch krajín, už viackrát ignorovala.



Americkí a ruskí vyjednávači 23. júna vo Viedni uzavreli prvé kolo rozhovorov o kontrole jadrových zbraní a prípadne novej dohode nahradzujúcej zmluvu New START/SNV-III.



Po vlaňajšku sa New START stal posledným ešte platným paktom o jadrových zbraniach - USA a Rusko totiž v auguste minulého roku odstúpili od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), podpísanej ešte počas tzv. studenej vojny.



Obe signatárske krajiny sa predtým navzájom obviňovali z jej porušovania. Zmluva INF bola terčom kritiky aj pre to, že sa netýkala Číny ani raketových technológií, ktoré však v čase jej podpísania ešte ani neexistovali.