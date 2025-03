Rusko a USA začnú okamžite rokovať o Ukrajine na Blízkom východe

Washington 18. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump a ruský líder Vladimir Putin sa v utorkovom telefonáte dohodli, že posun k mieru začne zastavením útokov na energetickú infraštruktúru, pričom sa uskutočnia aj technické rokovania o námornom prímerí v Čiernom mori, neskôr aj úplnom prímerí a napokon trvalom mieri. Tieto rozhovory sa podľa Bieleho domu začnú okamžite na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy stanice BBC, ktorá citovala z vyhlásenia Bieleho domu.



Trump s Putinom hovorili vo všeobecnosti aj o situácii na Blízkom východe, ktorý Biely dom označil za "región možnej spolupráce s cieľom predísť budúcim konfliktom". Podľa Bieleho domu sa zhodli na tom, že Irán by sa nemal nikdy dostať do pozície, ktorá by mu umožnila zničiť Izrael.



Taktiež diskutovali o potrebe zastaviť šírenie strategických zbraní. Prisľúbili spolupracovať s ďalšími stranami, aby sa zabezpečilo jej čo najširšie uplatňovanie.



"Lídri zhodne konštatovali, že budúcnosť s lepšími bilaterálnymi vzťahmi medzi Spojenými štátmi a Ruskom prinesie obrovské pozitíva. Zahŕňa to rozsiahle hospodárske dohody a geopolitickú stabilitu po dosiahnutí mieru," uviedol Biely dom.



Z vyhlásenia Kremľa vyplýva, že Putin aj Trump vyjadrili záujem o normalizáciu bilaterálnych vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi vzhľadom na "ich jedinečnú zodpovednosť pri zaistení bezpečnosti a stability vo svete".



V závere vyhlásenia Kremľa sa nachádza zmienka aj o tom, že Trump podporil Putinovu myšlienku zorganizovať hokejové zápasy v USA a Rusku medzi ruskými a americkými hráčmi pôsobiacimi v severoamerickej NHL a ruskej KHL. Vyhlásenie Bieleho domu sa o tejto téme nezmieňuje.