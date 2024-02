Rusko a Venezuela sa dohodli na užšej spolupráci v oblasti ropy

Caracas 21. februára (TASR) - Rusko a Venezuela sa v utorok dohodli na posilnení spolupráce v oblasti produkcie ropy a zemného plynu a "mierového využívania jadrovej energie". Urobili tak pri príležitosti návštevy šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova v Caracase, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Lavrov dorazil do Venezuely ešte v pondelok večer po návšteve Kuby v rámci zahraničnej cesty po Latinskej Amerike. Podľa AFP sa Moskva snaží nájsť diplomatických a obchodných partnerov, pretože čelí sankciám západných štátov a izolácii v dôsledku invázie na Ukrajinu.



Ruský minister zahraničných vecí sa v utorok stretol so svojím venezuelským náprotivkom Yvánom Gilom a viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou.



Témou rokovaní bolo "rozšírenie spolupráce v oblasti ťažby ropy, rozvoja nálezísk zemného plynu, poľnohospodárstva, medicíny a farmaceutických výrobkov", povedal po schôdzke Lavrov novinárom.



"Za perspektívnu považujeme aj oblasť mierového využívania jadrovej energie; aj o tejto otázke sme dnes diskutovali a dohodli sme sa na zvýšení objemu spolupráce vo všetkých týchto oblastiach," cituje AFP oficiálny preklad vyjadrení ruského ministra.



Lavrov naposledy navštívil Venezuelu v apríli minulého roku. Vtedy vyzýval podobne zmýšľajúce krajiny, aby sa pridali k Rusku v boji proti "vydieraniu", ktoré podľa neho predstavujú sankcie uvalené Západom.



Venezuela je dlhodobo kľúčovým spojencom Moskvy. Nicolás Maduro ako hlava štátu opakovane vyjadril podporu Rusku aj šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi pred i po invázii na Ukrajinu, ktorá trvá už takmer dva roky, pripomína AFP.



Moskva naopak podporuje Caracas, predovšetkým proti sankciám uvaleným na Madurovu vládu zo strany Spojených štátov. Znovuzvolenie Madura po voľbách v roku 2018 však neuznávajú desiatky ďalších štátov.



"Venezuela je jedným z najbližších a najdôveryhodnejších priateľov (Ruska) v Latinskej Amerike a vo svete... spájajú nás úzke strategické partnerské väzby," poznamenal Lavrov.



Táto latinskoamerická krajina nakupovala od Ruska zbrane a vojenské vybavenie za stovky miliónov dolárov až do roku 2014, kedy sa skončil ekonomický rozmach založený na ropnom priemysle.



USA sankcie namierené voči Venezuele zmiernili po tom, čo sa venezuelská vláda s opozíciou dohodla na usporiadaní slobodných a spravodlivých volieb v roku 2024.



Maduro však medzitým vyhlásil, že dohoda s opozíciou bola narušená, keďže sa podľa jeho slov stal terčom sprisahania podporovaného USA, ktorého cieľom bolo zavraždiť ho.