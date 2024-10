Rusko aj Čína vyzývajú na upokojenie situácie na Blízkom východe

Moskva/Peking 2. októbra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu vyhlásil, že Rusko je znepokojené z aktuálnej "alarmujúcej" situácie na Blízkom východe. Rusko preto volá po zdržanlivosti všetkých strán zapojených do konfliktu, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Peskov ďalej novinárom oznámil, že Moskva je v spojení so všetkými aktérmi konfliktu na Blízkom východe a zároveň odsudzuje všetky útoky vedúce k úmrtiam civilistov.



Po utorkovom raketovom útoku Iránu na Izrael sa očakáva reakcia židovského štátu. Izraelská armáda zároveň v stredu avizovala, že jej pechota a jednotky s obrnenými vozidlami sa zapojili do pozemných operácií na juhu Libanonu s cieľom vystupňovať tlak na proiránske šiitské hnutie Hizballáh.



Na zhoršujúcu sa situáciu na Blízkom východe upozornilo podľa agentúry AFP vo svojom vyhlásení aj čínske ministerstvo zahraničných vecí. Čína apeluje predovšetkým na svetové veľmoci, aby pomohli zabrániť ďalšej eskalácii konfliktu na Blízkom východe.