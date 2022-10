Rusko aj v rade OSN obvinilo Ukrajinu z plánov použiť špinavú bombu

New York 26. októbra (TASR) – Rusko v utorok prednieslo obvinenie, že Ukrajina pripravuje použitie tzv. špinavej bomby, v Bezpečnostnej rade OSN. Kyjevom i západnými krajinami odmietané tvrdenie zopakovalo na zasadnutí za zatvorenými dverami, informovala agentúra Reuters, z ktorej TASR čerpala.



Podľa Ruska Kyjev nariadil dvom organizáciám vytvoriť špinavú bombu, dôkazy však neposkytlo. Špinavá bomba je zbraň určená na kontamináciu veľkej oblasti rádioaktívnym materiálom. Pri jej použití nedochádza k jadrovému výbuchu, vysvetlila agentúra AFP.



"Sme celkom spokojní, pretože sme zvýšili povedomie," povedal novinárom zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij. "Nevadí mi, že ľudia hovoria, že Rusko plače, ak sa to nestane, pretože je to strašná, hrozná katastrofa, ktorá potenciálne ohrozuje celú Zem," vyhlásil.



"Nevideli a nepočuli sme žiadne nové dôkazy," povedal zástupca britského veľvyslanca James Kariuki. "Je to čistá ruská dezinformácia, aké sme videli už mnohokrát. Mali by s tým prestať."



Po otázke, aké má Rusko dôkazy na podporu svojich tvrdení, Poľanskij povedal, že ide o spravodajské informácie posunuté západným kolegom s "potrebnou úrovňou previerky".



Ruskí predstavitelia v posledných dňoch telefonovali rezortným kolegom zo Západu, aby im povedali o podozrení týkajúcom sa Ukrajiny a špinavej bomby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii Rusko obvinil, že samo takýto útok plánuje, aby z neho mohlo viniť Ukrajinu. Západné krajiny tvrdenie Moskvy odmietli ako zámienku na vystupňovanie už osem mesiacov trvajúceho konfliktu.