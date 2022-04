Ak Fínsko a Švédsko vstúpia do NATO, Rusko zvýši obranu Baltského mora

Moskva 14. apríla (TASR) - Jeden z najbližších spojencov ruského prezidenta Vladimira Putina, Dmitrij Medvedev, varoval vo štvrtok Severoatlantickú alianciu, že ak sa jej členmi stanú Fínsko a Švédsko, Moskva podnikne kroky na posilnenie svojich pozemných, námorných a vzdušných síl v Baltskom mori vrátane rozmiestnenia jadrových zbraní. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"O bezjadrovom statuse v Baltskom mori už nemôže byť ani reči – musí byť obnovená rovnováha," povedal Medvedev, ktorý je podpredsedom Rady bezpečnosti Ruskej federácie a v rokoch 2008 –2012 zastával post ruského prezidenta.



"Dosiaľ Rusko takéto opatrenia nepodniklo a nemalo to ani v pláne," povedal s tým, že Rusko bude musieť na tento vývoj reagovať.



Fínsko a Švédsko vzhľadom na ruskú ofenzívu na Ukrajine zvažujú podanie prihlášky do NATO. Premiérky oboch štátov v stredu na tlačovej konferencii uviedli, že vojna na Ukrajine zmenila celkovú bezpečnostnú situáciu a "dramaticky zmenila nastavenie" ich krajín.



Fínsko, ktoré má na východe 1300-kilometrovú hranicu s Ruskom, sa podľa premiérky Sanny Marinovej rozhodne o prípadnom podaní prihlášky do Severoatlantickej aliancie v priebehu niekoľkých týždňov. Fínsko sa v minulosti rozhodlo nevstúpiť do NATO, aby neprovokovalo svojho východného suseda. Vojna na Ukrajine však vyvolala obrat vo verejnej a politickej mienke v súvislosti s dlhodobou vojenskou neutralitou vo Fínsku aj susednom Švédsku.