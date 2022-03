Rusko akreditovalo diplomata zastupujúceho novú vládu Afganistanu

Moskva 31. marca (TASR) - Rusko udelilo akreditáciu diplomatovi zastupujúcemu novú vládu Afganistanu. Podľa agentúry Reuters o tom informoval vo štvrtok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo svojom vystúpení na konferencii v Číne zameranej na Afganistan.



Lavrov konštatoval, že silnejúce obchodné a ekonomické väzby medzi Afganistanom a krajinami v regióne prispievajú k potenciálnemu medzinárodnému uznaniu novej vlády vedenej fundamentalistickým hnutím Taliban. Dodal, že "prvý afganský diplomat, ktorý vo februári pricestoval do Moskvy a bol vyslaný novou vládou, získal akreditáciu na ruskom ministerstve zahraničných vecí".



Lavrov ďalej uviedol, že Moskva je naďalej znepokojená hrozbou infiltrácie islamistických militantov do bývalých sovietskych republík strednej Ázie. "Plány Islamského štátu a jeho podporovateľov destabilizovať stredoázijské štáty a preniesť nestabilitu do Ruska sú mimoriadne znepokojujúce," povedal Lavrov.



Konkrétne sa zmienil o zhromažďovaní oddielov islamistických radikálov pri afgansko-tadžických a afgansko-uzbeckých hraniach.



Agentúra Reuters pripomenula, že od prevzatia moci Talibanom v auguste 2021, keď sa z krajiny stiahli jednotky USA a NATO, Moskva uskutočnila vojenské cvičenia v Tadžikistane a posilnila vojenské vybavenie na svojej tamojšej vojenskej základni.



Šéf ruskej diplomacie ešte koncom minulého roka označil otázku uznania vlády Talibanu za predčasnú. Vtedy povedal, že treba počkať, ako Taliban splní svoje sľuby, okrem iného o vytvorení inkluzívnej vlády a efektívnom boji proti teroristickým a drogovým hrozbám vychádzajúcim z afganského územia.