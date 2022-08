Rusko: Aktivista proti mučeniu je po útoku v nemocnici

Moskva 25. augusta (TASR) - Ruský aktivista proti mučeniu Igor Kaľapin je v nemocnici po útoku osoby, ktorá sa mu predstavila ako policajt. Vo štvrtok to oznámila ruská prezidentská Rada pre ľudské práva, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Kaľapin je členom ruskej Rady pre ľudské práva, poradnej skupiny Kremľa, ktorá podlieha prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Vyše dve desaťročia bol tiež šéfom Výboru proti mučeniu, teda mimovládnej organizácie, ktorá nahlasuje prípady zneužívania moci orgánmi činnými v trestnom konaní.



"Na Igora Kaľapina zaútočila v stredu v Nižnonovgorodskej oblasti neznáma osoba," uviedla rada na sociálnych sieťach. Oblasť sa nachádza približne 400 kilometrov východne od Moskvy.



Útočník sa "mu pokúsil porezať tvár a zaškrtiť ho", potom Kaľapin privolal políciu. Tá útočníka zadržala. Kaľapin je v súčasnosti hospitalizovaný v nemocnici s "podozrením na otras", informovala rada.



Pre ruskú tlačovú agentúru Ria Novosti Kaľapin povedal, že útočník prišiel na jeho narodeninovú oslavu a predstavil sa ako policajt. "Tento muž na mňa zrazu zaútočil. Nevysvetlil to. Povedal len, že ma musí zabiť, a skutočne sa o to 15 až 20 minút snažil," priblížil aktivista. Dodal, že útočník ho "bil a pokúšal sa mu prepichnúť hrdlo črepinou skla".



Kaľapin začiatkom februára odstúpil z Výboru proti mučeniu pre "nezhody s kolegami" o budúcnosti tejto mimovládnej organizácie, ako vysvetlil samotný aktivista.



Stav ľudských práv v Rusku sa v posledných rokoch prudko zhoršil, pričom najvýznamnejší aktivisti sú buď vo väzení, alebo v exile.



Situácia sa po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu v februári ešte viac zhoršila, píše AFP.