Rusko: Aktivista zinscenoval ukrižovanie pred sídlom FSB

Moskva 6. novembra (TASR) - Moskovský okresný súd v piatok udelil trest 15 dní väzenia politickému aktivistovi Pavelovi Krisevičovi za to, že pred sídlom tajnej služby v Moskve zinscenoval ukrižovanie Ježisa Krista. Informovala o tom agentúra AFP.



Vo štvrtok večer aktivisti polonahého Kriseviča pripevnili na kríž a postavili ho na stolček pred budovu, v ktorej sídli ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB), bývalá komunistická KGB.



Na chodníku pred ním zapálili oheň a do plameňov hádzali, ako uviedli, spisy obsahujúce obvinenia z trestných činov vznesené voči politickým aktivistom. Video z akcie bolo zverejnené na internete.



Kriseviča zadržali vo štvrtok večer a noc strávil vo väzbe. Podľa slov hovorkyne miestneho súdu Oľgy Bondarevovej dostal trest odňatia slobody za kladenie odporu polícii. Jeho právnik Sergej Telnov tvrdenia, že by jeho klient kládol odpor policajtom, odmietol. "Počet politických väzňov sa v Rusku každým rokom zvyšuje," povedal právnik pre AFP.



Budova FSB na Lubianke, ktorú v sovietskej ére využívali tajné služby KGB na vypočúvania, zadržiavanie oponentov a mimosúdne zabíjanie a mučenie ľudí, sa už v roku 2015 stala terčom kontroverznej performancie umelca Pjotra Pavlenského, ktorý zapálil drevené dvere na budove. Pavlenskij čelil trom rokom väzenia pre obvinenia z poškodenia kultúrnej pamiatky, no nakoniec bol v júni 2016 prepustený a dostal vysokú pokutu.