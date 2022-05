Ruská aktivistka Marija Aľjochinová v prestrojení ušla z krajiny

Na archívnej snímke z 19. apríla 2012 vtedajšiu členku skupiny Pussy Riot Mariu Aľjochinovú priváža polícia na súdne pojednávanie v Moskve. Foto: TASR/AP

Moskva 11. mája (TASR) - Ruská aktivistka a bývalá členka punkovej skupiny Pussy Riot Marija Aľjochinová napriek policajnému dohľadu opustila Rusko a v súčasnosti nie je známe, kde sa nachádza. TASR správu prevzala z agentúry DPA.Aľjochinová sa už nenachádza na území Ruska, potvrdil v utorok večer jej právnik Danil Berman podľa ruskej agentúry Interfax.Podľa doposiaľ nepotvrdených informácií Aľjochinová opustila svoje bydlisko v prestrojení v uniforme kuriérskej služby rozvážajúcej jedlo. Miesto, kde sa v súčasnosti nachádza, nie je bezprostredne známe.Podľa denníka The New York Times (NYT) sa jej s pomocou priateľov podarilo dostať najprv na hranice s Bieloruskom a následne do Litvy.Aktivistka sa v poslednom období neustále dostávala do konfliktu s ruskou justíciou, píše DPA. V súvislosti s výzvami na demonštrácie na podporu väzneného odporcu Kremľa Alexeja Navaľného bola vlani v septembri odsúdená na ročné obmedzenie slobody. Na základe tohto verdiktu nemohla počas noci opustiť svoj byt, meniť svoje bydlisko či odísť z Moskvy.Od začiatku tohto roka sa kvôli rôznym obvineniam viackrát ocitla pod dohľadom bezpečnostných orgánov, pripomína DPA.Aľjochinovú spolu s ďalšou členkou Pussy Riot Nadeždou Tolokonnikovovou v roku 2012 odsúdili na dva roky v trestaneckej kolónii za protest proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorý uskutočnili v moskovskom Chráme Krista Spasiteľa.