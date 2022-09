Rusko-americká posádka rakety Sojuz sa pripojila k ISS

Vesmír 21. septembra (TASR) - K posádke Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) sa v stredu pridala dvojica ruských kozmonautov Sergej Prokopiev a Dmitrij Petelin spolu s americkým astronautom Frankom Rubiom. Vesmírna raketa Sojuz s trojčlennou zmiešanou rusko-americkou posádkou odštartovala popoludní z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane. Let na vesmírnu stanicu trval tri hodiny, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Rubio letel s dvoma Rusmi raketou Sojuz v rámci dohody o vesmírnej spolupráci medzi Spojenými štátmi a Ruskom, ktorá pokračuje napriek vzájomnému politickému napätiu. O dva týždne zase poletí z Floridy k ISS na palube rakety americkej súkromnej spoločnosti SpaceX ruská kozmonautka Anna Kikinová. Cieľom týchto zmiešaných letov je zabezpečiť, aby na vesmírnej stanici boli stále prítomní Američania aj Rusi, píše AP.



Americkí astronauti lietali za uplynulé roky bežne do kozmu ruskými vesmírnymi raketami Sojuz, avšak naposledy takto letel ruský kozmonaut do vesmíru z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride pred 20 rokmi. Štart americkej rakety s Kikinovou, dvoma Američanmi a jedným Japoncom je naplánovaný na 3. októbra.



Čerstvé sily majú nahradiť na ISS kozmonautov a astronautov, ktorí tam sú od jari. Na vesmírnej stanici ostane po jesenných letoch celkovo sedemčlenná posádka.