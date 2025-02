Rusko-americké rokovania v Saudskej Arábii sa údajne začnú v utorok

Washington 17. februára (TASR) - Rokovania ruskej a americkej delegácie, ktoré majú v Saudskej Arábii prediskutovať možnú dohodu o ukončení vojny na Ukrajine a pripraviť summit Trump-Putin, by sa mohli začať v utorok. S odvolaním sa na americké a ruské médiá o tom v pondelok informovala britská stanica BBC a americká spravodajská televízia CNN, píše TASR.



Nemenovaný saudskoarabský predstaviteľ pre CNN povedal, že Saudská Arábia nebude len hostiteľom rokovaní, ale bude zohrávať aj rolu sprostredkovateľa. Saudskoarabský tím bude viesť poradca krajiny pre národnú bezpečnosť.



Očakáva sa, že americkú stranu budú na stretnutí zastupovať minister zahraničných vecí Marco Rubio, poradca pre národnú bezpečnosť Michael Waltz a osobitný vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff.



Witkoff predtým pre americkú televíziu Fox News povedal, že s Waltzom pocestujú do Saudskej Arábie v nedeľu večer. Rubio tam priletí v pondelok z Izraela.



Nateraz nie je známe, kto bude na čele ruskej delegácie, médiá však píšu, že by to mohol byť ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



Do úvahy prichádza aj účasť poradcu ruského prezidenta Jurija Ušakova a riaditeľa Služby zahraničnej rozviedky (SVR) Sergeja Naryškina.



Avizované stretnutie zástupcov USA a Ruska vyvolalo veľké znepokojenie ukrajinskej vlády, ale aj jej spojencov zo Západu, ktorí sa obávajú americko-ruskej dohody uzavretej bez Ukrajiny a Európy.



V Saudskej Arábii je teraz na pracovnej návšteve aj delegácia ukrajinskej vlády. Informovala o tom ukrajinská ministerka hospodárstva Julija Svyrydenková, ktorá dodala, že v najbližších dňoch sa uskutočnia desiatky stretnutí s cieľom pripraviť návštevu prezidenta Volodymyra Zelenského v Saudskej Arábii.



Nemenovaný ukrajinský vládny zdroj pre BBC povedal, že ukrajinská delegácia nebola pozvaná a neposiela svojich zástupcov na plánované rokovania do Saudskej Arábie.