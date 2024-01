Rusko: Americko-britské nálety na húsíov sú ozbrojenou agresiou

New York 13. januára (TASR) - Ruský veľvyslanec v OSN Vasilij Nebenzia v piatok nazval spoločné americko-britské letecké údery na húsíov v Jemene "donebavolajúcou ozbrojenou agresiou voči inej krajine". TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Tieto štáty podnikli masové nálety na jemenskom území. Týmto nehovorím o útoku na nejakú skupinu v krajine, ale útok na obyvateľov krajiny ako celku. Nasadili na to lietadlá, bojové lode a aj ponorky," vyhlásil Nebenzia.



Húsíjskí povstalci napojení na Irán začali v rámci podpory Palestínčanov útočiť na námorné trasy v Červenom mori a podnikať dronové a raketové útoky na Izrael. Deklarovali, že tieto útoky nezastavia, kým izraelská armáda neskončí svoju ofenzívu v Gaze.



Neskôr vyhlásili, že budú útočiť aj na lode smerujúce do Izraela, a varovali medzinárodné lodné spoločnosti pred využívaním izraelských prístavov.



V reakcii na túto eskaláciu Spojené štáty a Británia uskutočnili v noci na piatok desiatky leteckých útokov na vojenské ciele húsíov, pripomenula agentúra Reuters, podľa ktorej sa tak regionálny konflikt vyvolaný vojnou v Pásme Gazy rozšíril.