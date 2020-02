Rusko ani Ukrajina neplánujú vyslať veľvyslancov do Moskvy a Kyjeva

Moskva/Kyjev 10. februára (TASR) - Ukrajina zatiaľ neplánuje vrátiť svojho veľvyslanca do Moskvy, uviedlo v pondelok ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí.



Ako napísala agentúra TASS, aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok vyhlásil, že Rusko a Ukrajina ešte nerokovali o výmene šéfov svojich diplomatických misií v druhom štáte.



"O kandidátoch (na veľvyslanca) je (preto) predčasné hovoriť," dodal Peskov.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pritom v rozhovore, ktorý vyšiel v pondelkovom vydaní denníka Rossijskaja gazeta, uviedol, že Rusko "by nenamietalo" proti návratu svojho veľvyslanca do Kyjeva a ukrajinského do Moskvy.



Tento postoj Lavrov vysvetlil tým, že Rusko a Ukrajina sú aj za súčasných pomerov stále veľmi prepojené: nielen ekonomicky, ale v humanitárnej oblasti a v doprave.



Po zmene mocenských pomerov na Ukrajine v roku 2014 Kyjev stiahol svojho veľvyslanca z Ruska. Rusko svojho veľvyslanca z Ukrajiny odvolalo v roku 2016. Úrady veľvyslanectiev v oboch krajinách však naďalej fungujú v Moskve i v Kyjeve.