Rusko asi na jar zvýši hornú vekovú hranicu pre odvedencov do armády

Moskva 12. januára (TASR) — V Rusku sa možno zvýši horná veková hranicu pre občanov, ktorých budú už túto jar odvádzať do ozbrojených síl. V rozhovore pre oficiálne parlamentné noviny to povedal predseda branného výboru ruskej Štátnej dumy Andrej Kartapolov. Uviedla to vo štvrtok agentúra Reuters.



Kartapolov dodal, že zároveň bude z 18 na 21 rokov zvýšená dolná veková hranica, avšak po "prechodnom období" trvajúcom jeden až tri roky.



Ruský prezident Vladimir Putin v decembri podporil návrhy ministerstva obrany na zvýšenie vekového rozpätia pre povinnú vojenskú službu tak, aby pokrývalo ruských občanov vo veku 21 - 30 rokov namiesto súčasných 18 - 27 rokov. Podľa kritikov však návrh prechodného obdobia je pokusom ruských úradov zvýšiť počet Rusov spôsobilých pre odvod do vojenskej služby, aby sa "zaplátal" masívny nedostatok vojakov, ktorý je výsledkom veľkých strát vo vojne na Ukrajine.



V ruských ozbrojených silách slúžia profesionálni vojaci a odvedenci (muži vo veku, keď podliehajú povinnosti odvodu). Ruský minister obrany Sergej Šojgu by chcel zvýšiť celkový počet bojaschopných vojakov z 1,15 milióna na 1,5 milióna.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok na otázku o týchto možných zmenách odpovedal, že prezident Putin "podporil koncepciu" zvýšenia veku pre odvedencov, ale detaily má vypracovať ministerstvo obrany.



Úloha brancov na Ukrajine sa dostala do centra pozornosti čoskoro po začiatku invázie Ruska vo februári 2022, pričom ruské ministerstvo obrany pripustilo, že niektorých poslalo do boja napriek vyhláseniam Putina, že sa tak nestane.



V Rusku bola vlani v septembri vyhlásená prvá mobilizácia od druhej svetovej vojny, ktorá sa týkala vyše 300.000 bývalých vojakov, vrátane niekdajších brancov. Išlo o núdzový odvod, ktorý mal pomôcť vojne, rozpútanej Ruskom na Ukrajine.