Atómový ľadoborec Arktika sa vydal na svoju prvú plavbu

Petrohrad 22. septembra (TASR) – Ruský atómový ľadoborec Arktika, všeobecne považovaný za najvýkonnejšie plavidlo svojho druhu na svete a symbol ambícií Moskvy v oblasti Arktídy, sa v utorok vydal na svoju prvú plavbu.



Ľadoborec, naprojektovaný na prepravu skvapalneného zemného plynu z Arktídy, má dĺžku 173 metrov, výšku 15 metrov a ponor 15 metrov, informovala agentúra AFP.



„Toto unikátne plavidlo domácej výroby sa po prvý raz ocitne v extrémnych podmienkach arktického ľadu, kde bude musieť potvrdiť svoje postavenie vlajkovej lode ruskej flotily ľadoborcov," uviedli jeho konštruktéri z Baltských lodeníc v Petrohrade.



Arktika má doraziť do svojho budúceho domovského prístavu v meste Murmansk na severozápade Ruska o dva týždne — po tom, ako počas cesty absolvuje záťažové testy. Na trase z Petrohradu do Murmanska bude musieť oboplávať Škandinávsky polostrov.



Arktika, ktorú spustili na vodu v roku 2016, je súčasťou plánovanej flotily jadrových ľadoborcov. Tie majú významne posilniť nákladnú dopravu pozdĺž arktického pobrežia Ruska, čím sa docieli to, že úsek medzi Atlantickým a Tichým oceánom bude splavný po celý rok.



Arktika podľa svojich konštruktérov dokáže preraziť ľad s hrúbkou 2,8 metra.



Hospodársky rozvoj arktickej oblasti je jednou z priorít ruského prezidenta Vladimira Putina. V severnej polárnej oblasti sa totiž nachádzajú obrovské zásoby zemného plynu, o ktorého ťažbu majú záujem okrem Ruska aj USA, Kanada a Nórsko.