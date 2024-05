NEŠŤASTIE V PETROHRADE: Z mosta sa zrútil do rieky autobus

Petrohrad 10. mája (TASR) - Traja ľudia prišli o život po nehode autobusu, ktorý sa v Petrohrade zrútil z mosta do rieky Mojka. Šesť ďalších osôb hospitalizovali so zraneniami, informuje TASR podľa agentúry Reuters odvolávajúcej sa na miestne úrady a médiá.



Ruské agentúry uvádzajú, že záchranná operácia na mieste sa už skončila, pričom vodiča zadržali.



V osobnom autobuse cestovalo asi 20 ľudí. Videozáznam, ktorý zverejnili miestne úrady, autobus zachytil ako sa divoko otáča pred tým, než prerazil zábradlie, zrútil sa z mosta a takmer celý sa ponoril do vody.