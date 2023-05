Belgorodský gubernátor vyzval ľudí, aby sa nevracali do Graivoronu

Moskva/Kyjev 23. mája (TASR) - Gubernátor ruskej Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov vyzval v utorok na platforme Telegram evakuovaných obyvateľov pohraničného mesta Graivoron, aby sa nevracali do svojich domovov. V pondelok v oblasti vyhlásili "režim protiteroristickej operácie", pretože zo susednej Ukrajiny údajne prenikla "sabotážna" skupina, proti ktorej zasahovali vojaci a tajné služby. TASR informuje na základe správy denníka The Guardian.



Gladkov v utorkovom príspevku dodal, že pri akciách sabotážnej skupiny nedošlo k žiadnym úmrtiam civilistov.



"K civilným obetiam nedošlo. Vykonávajú sa všetky potrebné úkony zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Čakáme na ukončenie protiteroristickej operácie, ktorá bola vyhlásená včera," napísal.



Gubernátor podľa agentúry AFP tiež uviedol, že Belgorodská oblasť sa v noci na utorok stala terčom útokov dronov. Ich cieľom boli domy a vládne budovy, ani tieto útoky si však podľa neho nevyžiadali civilné obete.



Údajná protikremeľská jednotka Légia Sloboda Ruska v ukrajinskej televízii oznámila, že chce spoločne s Ruským dobrovoľníckym zborom vytvoriť "demilitarizovanú zónu pozdĺž hranice". Chcela by zabrániť tomu, aby ruská armáda z pohraničných oblastí ostreľovala Ukrajinu.



Obe skupiny vo vojne rozpútanej Moskvou údajne bojujú na strane Ukrajiny, ktorá však tvrdí, že s nimi nemá nič spoločné.



Légia Sloboda Ruska, ktorá sama seba označila za protikremeľskú milíciu, ktorá chce Rusko oslobodiť od Vladimira Putina, uviedla, že cez hranice prešla s cieľom obsadiť obec Kozinka a svoje sily vyslala aj do mesta Graivoron, píše Guardian.



Na videozázname, ktorý mal pochádzať z hraničného priechodu v Graivorone, bolo vidieť aj obete vrátane ruského dôstojníka ležiaceho tvárou dole v kaluži krvi, vedľa ruských pasov a ďalších dokumentov rozhádzaných po zemi. Na videu bolo tiež vidieť obrnené vozidlá, ktoré zrejme obsadili hraničný priechod, uvádza britský denník.



Podľa Gladkova utrpelo zranenia osem ľudí po tom, čo sa Graivoron dostal pod ukrajinskú delostreleckú paľbu, citovali ho tamojšie tlačové agentúry. Väčšina obyvateľov oblasť opustila, situácia však zostáva "napätá", dodal.