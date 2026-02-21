< sekcia Zahraničie
Rusko: Bezpečnostná služba klasifikovala platformu Telegram ako hrozbu
Moskva 21. februára (TASR) - Ruská bezpečnostná služba (FSB) označila platformu Telegram za bezpečnostné riziko. Túto platformu podľa agentúry DPA používajú v Rusku milióny ľudí, píše TASR.
FSB vo svojom vyhlásení zverejnenom v sobotu uviedla, že z analýzy fungovania platformy Telegram vyplýva, že jej používanie príslušníkmi ruských ozbrojených síl na frontových líniách počas uplynulých troch mesiacov „opakovane viedlo k ohrozeniu života vojakov“.
Podľa vyhlásenia existujú „dôveryhodné informácie, že ozbrojené sily a bezpečnostné služby Ukrajiny sú schopné získať informáciu z Telegramu v priebehu veľmi krátkeho času a využiť ich na vojenské účely“.
DPA konštatuje, že tento krok zo strany FSB vyvoláva v Rusku obavy, že by prístup k tejto platforme mohli tamojšie úrady čoskoro zakázať. Pre mnohých Rusov je Telegram dôležitý na získanie neobmedzeného prístupu k informáciám.
Rusko vyvinulo národnú službu Max, ktorá má nahradiť Telegram, WhatsApp a ďalšie siete. Nová aplikácia je však vystavená kritike ako nástroj na sledovanie, ktorý používateľom poskytuje cenzurovaný obsah a propagandu, píše DPA.
Roskomnadzor (Ruský úrad pre kontrolu masmédií) tvrdí, že Telegram nedodržiava ruské zákony, a to aj tým, že nezmazal zakázaný obsah. Táto platforma podľa neho nerobí dosť proti podvodníkom, ktorí platformu zneužívajú na trestné účely. Dodal tiež, že Telegram musí zabezpečiť, aby servery spracúvajúce dáta ruských používateľov boli umiestnené v Rusku a nie v zahraničí.
Tento ruský úrad vo februári vyhlásil, že obmedzí Telegram pre porušenia ruských zákonov. Zakladateľ tejto sociálnej siete Pavel Durov následne uviedol, jeho platforma bude naďalej ochraňovať slobodu slova a súkromie používateľov „bez ohľadu na tlak“.
