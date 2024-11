Butinová: Bidenov úrad sa snaží eskalovať situáciu, kým je pri moci

Moskva 18. novembra (TASR) - Poslankyňa ruskej Štátnej dumy Marija Butinová v pondelok vyhlásila, že administratíva prezidenta Joea Bidena riskuje tretiu svetovú vojnu, ak Ukrajine naozaj dovolí použiť rakety dlhého doletu na ciele vo vnútrozemí Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Ľudia z Bidenovej administratívy sa snažia vyhrotiť situáciu na maximum, pokým sú ešte pri moci a v úrade," povedala Butinová agentúre Reuters. "Veľmi dúfam, že (novozvolený prezident Donald) Trump zruší toto rozhodnutie, ak bolo naozaj prijaté, pretože vážne riskujú začiatok tretej svetovej vojny, čo nie je v záujme nikoho," zdôraznila.



Dvaja americkí predstavitelia a zdroj oboznámený s rozhodnutím v nedeľu oznámili významný obrat v politike Washingtonu týkajúcej sa vojny na Ukrajine. Spojené štáty podľa nich dovolili Kyjevu útočiť raketami dlhého doletu vyrobenými v USA do vnútrozemia Ruska. Denník New York Times toto rozhodnutie potvrdil, Kremeľ sa však k správe doposiaľ nevyjadril.



Prezident Putin už v septembri varoval, že pokiaľ Západ umožní Ukrajine zasiahnuť ruské územie raketami dlhého doletu, zapojí sa tak priamo do vojny proti Moskve. Podľa ruského lídra by takýto krok totižto zmenil povahu a rozsah konfliktu. Koncom októbra Putin zdôraznil, že ruské ministerstvo obrany zvažuje rôzne spôsoby reakcie, ak Spojené štáty a Severoatlantická aliancia dovolia Kyjevu použiť také zbrane.



"Hádam, že v Spojených štátoch žijú určití ľudia, ktorí z nejakého dôvodu nadobudli pocit, že nemajú čo stratiť, alebo sú odtrhnutí od reality natoľko, že im je to jedno," povedala Butinová.



Politička strávila v minulosti 18 mesiacov v americkom väzení po tom, čo sa priznala k sprisahaniu, v rámci ktorého pôsobila v Spojených štátoch ako neregistrovaná zahraničná agentka. Ruská vláda v tom čase tvrdila, že americké orgány Butinovú k priznaniu donútili.