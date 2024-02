Rusko-bieloruská skupina sa vyhla deportácii z Thajska do Ruska

Bangkok 1. februára (TASR) - Šiesti členovia rusko-bieloruskej rockovej skupiny Bi-2, ktorí boli zadržiavaní v Thajsku v imigračnom väzení, po týždni diplomatických sporov odcestovali do Izraela. Podľa britskej stanice BBC to v noci na štvrtok potvrdil právnik hudobníkov.



Členovia Bi-2 dlhodobo kritizujú politiku ruského prezidenta Vladimira Putina a vojnu na Ukrajine a ich zadržanie na thajskom dovolenkovom ostrove Phuket vyvolalo u ich fanúšikov, ale aj ľudskoprávnych aktivistov obavy, že niektorých z rockerov by mohli vyhostiť do Ruska, kde im za ich protivojnové postoje hrozí trestné stíhanie.



Hudobníci mohli opustiť Thajsko po tom, ako sa konzuli Izraela a Austrálie - niektorí z hudobníkov majú totiž občianstvo týchto krajín - stretli so zástupcom thajského ministerstva zahraničných vecí.



Izraelský konzul sa dohodol s thajskými migračnými úradmi na deportácii spoluzakladateľa skupiny Šuru, vlastným menom Alexandra Umana, dvoch gitaristov, bubeníka, klávesistu a aranžéra do Izraela. Traja z nich majú len ruské občianstvo, ostatní členovia dvojaké.



Už predtým z Thajska do Izraela odcestoval frontman skupiny Jegor Bortnik, známejší ako Ľova.



Hudobníci boli zadržaní 24. januára po koncerte na ostrove Phuket. Dôvodom zadržania, ako sa uvádza na stránke kapely v sieti VKontakte, boli "nesprávne vyhotovené doklady zo strany organizátorov".



Najprv mali byť Bi-2 deportovaní do Izraela, ale v utorok - po intervencii ruského konzula - sa to zmenilo.



Konzulárne oddelenie ruského veľvyslanectva totiž tvrdilo, že traja členovia kapely môžu byť deportovaní len z Thajska do Ruska - pretože nemajú iné občianstvo.



"Ak sa občan odmietne vrátiť, môže sedieť vo väzení päť aj desať rokov, kým nedá súhlas," uviedlo veľvyslanectvo pre ruskú tlačovú agentúru TASS citovanú BBC. "Ak má len ruský pas, v takomto prípade existuje možnosť deportácie len do Ruska. Iná možnosť neexistuje," zdôraznilo.



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že hudobníci boli prepustení z väzby v dôsledku jeho úsilia.



"Som rád, že vďaka šikovnej a tvrdej diplomatickej práci sa nám podarilo dosiahnuť prepustenie izraelských občanov zatknutých v Thajsku spolu s ich kolegami - cudzincami," vyzdvihol izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac.



Obhajcovia ľudských práv v Thajsku správu o odlete členov Bi-2 z Thajska privítali.



"Aj keď sú (všetci) v bezpečí, stále chceme, aby thajské orgány prísne dodržiavali postupy pri braní do väzby," povedala pre agentúru AFP právnička pre ľudské práva Pornpen Khongkachonkiet.



Dodala, že táto situácia by sa mohla prihodiť komukoľvek, ale bez toho, aby sa jeho prípadu dostalo takej medzinárodnej pozornosti.



Phil Robertson z organizácie Human Rights Watch (HRW) na vysvetlenie dodal, že "Thajsko je zraniteľné voči účinnej manipulácii zo strany väčších štátov, ktoré sa uchyľujú k nadnárodnej represii".



Podľa neho v tomto prípade významnú úlohu zohral medzinárodný tlak i možné ekonomické dôsledky.



"Thajsko si uvedomilo, že si nepotrebuje narobiť veľa nepriateľov tým, že bude plniť príkazy Ruska," povedal Robertson pre agentúru AFP.



"Rusko je možno nadnárodná represívna veľmoc, ale je to ekonomický slaboch a Thajsko to vie," konštatoval Robertson.



Do prípadu sa v stredu zapojila aj líderka bieloruskej exilovej opozície Sviatlana Cichanovská, ktorá vyzvala Thajsko, aby "našlo riešenie" a zabezpečilo kapele slobodu.



"Som znepokojená situáciou týkajúcou sa rockovej skupiny Bi-2, ktorej členmi sú aj ľudia narodení v Bielorusku," napísala na sociálnej sieti X. "Teraz je úplne jasné, že za operáciou na deportáciu skupiny stojí Rusko," uviedla.