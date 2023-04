Rusko blokuje inšpekcie lodí a obilná dohoda je ohrozená

Kyjev 17. apríla (TASR) - Kyjev varoval, že obilná iniciatíva, ktorá umožňuje bezpečný vývoz ukrajinského obilia z Čierneho mora, je ohrozená, keďže Rusko blokuje inšpekcie lodí v tureckých vodách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruská invázia na Ukrajinu zablokovala ukrajinské čiernomorské prístavy, avšak vďaka zmienenej dohode, ktorú vlani v júli dosiahol Kyjev s Moskvou s pomocou Turecka a OSN, bol opätovne umožnený prístup do troch z týchto prístavov. Platnosť dohody bola v marci opätovne predĺžená na 60 dní, pripomína stanica Sky News.



Kyjev však teraz tvrdí, že počet nákladných lodí prechádzajúcich cez Bospor s ukrajinskými poľnohospodárskymi produktmi je kriticky nízky. "Už druhýkrát za deväť mesiacov fungovania tejto obilnej iniciatívy nebol vypracovaný plán inšpekcií (pre prechádzajúce lode) a nebolo skontrolované ani jedno plavidlo," uviedlo na Facebooku ukrajinské ministerstvo pre obnovu.



Ministerstvo tiež uvádza, že ruskí zástupcovia v tzv. spoločnom koordinačnom centre v Istanbule pristupujú k inšpekciám "neprijateľným" spôsobom, ktorý je v rozpore s podmienkami obilnej iniciatívy. Za posledné tri dni podľa tohto rezortu odmietli zaregistrovať tri lode, a to bez akéhokoľvek vysvetlenia.



Veľvyslankyňa USA na Ukrajine Bridget Brinková uviedla, že v Bospore aktuálne čaká na inšpekciu vyše 50 lodí, aby tak mohli pokračovať v plavbe do ukrajinských prístavov a naložiť tam obilie.



Moskva dosiaľ na kritiku Kyjeva či Brinkovej nereagovala, uviedla len, že vyhliadky na ďalšie obnovenie dohody "nie sú priaznivé". Kremeľ tvrdí, že samostatná dohoda, ktorou sa OSN zaviazala, že Rusku pomôže s vývozom jeho potravín a hnojív, nefunguje. Obnovenie obilnej iniciatívy pritom podmieňuje práve odstránením prekážok brániacich jeho vlastnému exportu.



Ukrajinský minister pre infraštruktúru Olexandr Kubrakov má v utorok navštíviť Turecko, aby tam s tureckým ministrom obrany Hulusim Akarom diskutoval o stave implementácie obilnej dohody.