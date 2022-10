Rusko: Británia nemala takú katastrofálnu premiérku, ako bola Trussová

Moskva 20. októbra (TASR) - Británia nikdy nezažila takú "katastrofálnu premiérku", akou bola Liz Trussová. Po jej rezignácii to vo štvrtok uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala z agentúry AFP a denníka The Guardian.



"To katastrofálne ignorantstvo a pohreb kráľovnej hneď po tom, čo na audiencii prijala Liz Trussovú, si zapamätá každý," napísala na sociálnej sieti Telegram hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová.



The Guardian pripomína, že Trussová bola terčom ostrej ruskej kritiky už od februára, keď ako vtedajšia britská ministerka zahraničných vecí navštívila Moskvu. Išlo o jedno zo série neúspešných opatrení, ktorými sa západné krajiny snažili odvrátiť ruskú inváziu na Ukrajinu. Trussová na stretnutí so šéfom ruského rezortu diplomacie Sergejom Lavrovov mylne označila ruskú Rostovskú a Voronežskú oblasť za ukrajinské územia.



Trussová vo štvrtok oznámila, že odstupuje z funkcie predsedníčky vlády. Šéfkou konzervatívcov sa Trussová stala 5. septembra a 6. septembra ju kráľovná Alžbeta II. – dva dni pred svojou smrťou – oficiálne poverila zostavením vlády.



Navrhované daňové úľavy, ktoré Trussovej vláda v septembri predstavila, však spôsobili v krajine finančný chaos.



AFP pripomína, že vzťahy medzi Moskvou a Londýnom sa už niekoľko rokov postupne zhoršujú v dôsledku rôznych incidentov, ako bolo napríklad otrávenie bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa na lavičke v britskom Salisbury. Po napadnutí Ukrajiny Ruskom sa vzťahy medzi Britániou a Ruskou federáciou ešte zhoršili.



Británia zároveň patrí medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny a Rusko ju vníma ako jednu z najnepriateľskejších krajín Západu.