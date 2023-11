Moskva 3. novembra (TASR) - Rusko bude dodržiavať moratórium na vykonávanie jadrových testov aj po odstúpení od ratifikácie medzinárodnej Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT), uviedlo v piatok ruské ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Plánujeme dodržiavať moratórium, ktoré platí už viac než 30 rokov," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Upozornilo však, že ak by USA uskutočnili jadrové skúšky, Rusko by ich taktiež "muselo nasledovať".



Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dokumenty o odstúpení od CTBT vo štvrtok. Zmluvu prijalo v roku 1996 Valné zhromaždenie OSN. Zakazuje všetky jadrové výbuchy vrátane skúšok jadrových zbraní. Do platnosti však nevstúpila, pretože ju neratifikovalo osem krajín vrátane Spojených štátov, Indie a Číny.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok požiadal Rusko o záväzok, že nebude vykonávať jadrové testy. Organizácia Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) taktiež vyzvala Rusko, aby naďalej dodržiavalo zmluvu vrátane používania monitorovacích staníc, ktoré dokážu v reálnom čase odhaliť aj ten najmenší výbuch.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov začiatkom októbra uviedol, že odstúpenie od ratifikácie neznamená, že Moskva má v úmysle testovať jadrové zbrane. Krajina by tak podľa neho len chcela dosiahnuť rovnaký status, aký majú Spojené štáty. Putin uviedol, že nie je "pripravený povedať", či Rusko obnoví jadrové skúšky.



Rusko zároveň minulý týždeň usporiadalo cvičenie, ktoré simulovalo odvetný jadrový útok a zahŕňalo odpálenie balistických rakiet a striel s plochou dráhou letu.