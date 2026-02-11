< sekcia Zahraničie
Rusko bude evakuovať svojich občanov z Kuby
A potom pozastaviť všetky lety na ostrov, kým sa nezlepší situácia s nedostatkom leteckého paliva.
Autor TASR
Moskva/Havana 11. februára (TASR) - Rusko plánuje v najbližších dňoch evakuovať svojich turistov z Kuby a potom pozastaviť všetky lety na ostrov, kým sa nezlepší situácia s nedostatkom leteckého paliva. V stredu to oznámila ruská federálna agentúra pre leteckú dopravu (Rosaviacija). TASR správu prevzala z agentúry Reuters.
Rosaviacija objasnila, že letecké spoločnosti Rossija a Severny veter budú prevádzkovať iba osobné lety na prepravu turistov späť z Kuby. Podľa samostatných vyhlásení oboch spoločností toto opatrenie začne platiť vo štvrtok.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vyhlásila Kubu za „nezvyčajnú a mimoriadnu hrozbu“ pre národnú bezpečnosť USA a uviedla, že ostrov už nebude dostávať ropu z Venezuely. Washington pohrozil, že uvalí clá aj na iné krajiny, ak budú dodávať na Kubu palivo.
Havana už varovala medzinárodné letecké spoločnosti, že od utorka na ostrove nebude k dispozícii letecké palivo, pripomína Reuters.
Ruské ministerstvo hospodárstva v stredu odporučilo turistom, aby do prestali cestovať na Kubu až do normalizácie situácie. Prikázalo ruským cestovným kanceláriám, aby zastavili predaj zájazdov do tejto krajiny.
