Rusko bude monitorovať kontakty pacientov s koronavírusom

Moskva 23. marca (TASR) - Ruský premiér Michail Mišustin poveril v pondelok ministerstvo digitálneho rozvoja, spojov a masmédií vytvorením systému monitorovania občanov, ktorí boli v kontakte s pacientmi nakazenými koronavírusom. Informovali o tom agentúry Interfax a TASS.



Podľa vyhlásenia by systém mal byť funkčný do 27. marca. Fungovať by mal na základe údajov od mobilných operátorov a geolokácie mobilného telefónu dotyčnej osoby.



"Ruské ministerstvo digitálneho rozvoja, spojov a masmédií vytvorí systém monitorovania kontaktov pacientov s koronavírusom založené na údajoch od mobilných operátorov, s možnosťou informovať ľudí o ich styku s pacientom a nutnosťou samoizolácie. Poskytne tiež relevantné informácie regionálnym koordinačným strediskám," uvádza vyhlásenie vládneho kabinetu.



Počet prípadov nakazení vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, sa v Rusku v nedeľu zvýšil o 71 na 438.



"V Rusku sa situácia nevyvíja tak prudko ako v iných, najmä európskych, krajinách," uviedol Mišustin.