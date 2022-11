Rusko bude pátrať po páchateľoch údajnej popravy vojakov v Donbase

Moskva 21. novembra (TASR) - Rusko chce postaviť pred súd všetky osoby zodpovedné za údajnú, nedávno medializovanú popravu ruských vojakov vo východoukrajinskom Donbase. Podľa agentúry Reuters to v pondelok na brífingu v Moskve oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR.



Experti však upozorňujú, že okolnosti celej udalosti sú stále nejasné.



Rusko minulý týždeň obvinilo Ukrajinu zo spáchania vojnového zločinu, ktorého sa údajne dopustili ukrajinskí vojaci popravou viac ako desať ruských vojnových zajatcov. Moskva súčasne obvinila Západ, že tento incident ignoruje.



Peskov v pondelok zdôraznil, že Rusko urobí všetko pre to, aby v rámci medzinárodných mechanizmov upozornilo na tento zločin a vzalo na zodpovednosť tie osoby, ktoré sa na ňom podieľali.



Kremeľský hovorca dodal, že Rusko bude po páchateľoch pátrať aj vlastnými silami. "Musia byť nájdení a potrestaní," prízvukoval Peskov pred novinármi.



Medzičasom denník New York Times (NYT) napísal, že sa mu podarilo potvrdiť pravosť videí natočených v obci Makijivka v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny a zachytávajúcich ruských vojakov zajatých ukrajinskou armádou. NYT zároveň zdôrazňuje, že zo zverejnených záberov nemožno zistiť okolnosti incidentu.



NYT porovnával zábery z videa so satelitnými snímkami, ktoré poskytla americká spoločnosť Maxar Technologies, a dospel k záveru, že video bolo natočené v obci Makijivka neďaleko mesta Svatove v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Novinári z redakcie NYT vysvetlili, že poloha dvora, domu, prístreškov a plotov natočených na videu sa zhodovali so satelitnými snímkami.



Britská stanica BBC, ktorá o článku NYT tiež informovala, objasnila, že 18. novembra sa na sociálnych sieťach objavili dve videá: prvé z nich obsahuje zábery, ako asi desať ruských vojakov opúšťa dom a so zdvihnutými rukami sa vzdáva príslušníkom ukrajinskej armády v maskovacích uniformách so žltými páskami. Na povel si ľahnú na zem. Video sa náhle preruší, keď do záberu vstúpi iná osoba, zrejme Rus, a zaznie zvuk podobný výstrelu.



Druhé video, natočené pravdepodobne z dronu, zachytáva telá vojakov v rovnakej uniforme, pri niektorých sú stopy krvi.



Dr. Rohini Haarová, expertka z organizácie Physicians for Human Rights, ktorú NYT kontaktoval so žiadosťou o komentár, sa domnieva, že väčšina ľudí na videu "bola strelená do hlavy".



"Sú viditeľné kaluže krvi. To naznačuje, že ich tam jednoducho nechali mŕtvych. Zdá sa, že sa ich nikto nepokúsil odniesť alebo im pomôcť," dodala Haarová.



Upozornila tiež, že zabitie alebo zranenie vojaka, ktorý predtým "zložil zbraň alebo už nemal ochranné prostriedky a dobrovoľne sa vzdal", možno považovať za vojnový zločin.



Expertka na problematiku vojnových zločinov Iva Vukušičová v rozhovore pre NYT poznamenala, že z videí sa nedá zistiť, či boli vojaci zabití počas prestrelky alebo zastrelení po tom, ako sa vzdali.



Vukušičová však upozornila, že ak jeden z ruských vojakov zaútočil na Ukrajincov pod zámienkou kapitulácie, potom porušil Ženevskú konvenciu.



Podobný názor prezentoval aj ukrajinský komisár pre ľudské práva Dmytro Lubinec, keď povedal, že ak ruskí vojaci - ako možno vyvodiť z videa - oznámili svoj úmysel vzdať sa do zajatia, ale potom jeden z nich spustil paľbu, odvetnú paľbu nemožno považovať za vojnový zločin.



Podpredsedníčka ukrajinskej vlády Oľha Stefanyšinová v nedeľu avizovala, že ukrajinské úrady preveria, čo sa stalo. Dodala však, že krátke zostrihané videozáznamy nepovažuje za dôkaz tvrdení ruských úradov.



Stefanyšinová zdôraznila, že Ukrajina nemá záujem na poprave ruských zajatcov - naopak, snaží sa zachovať životy čo najväčšieho počtu ruských zajatcov, aby ich potom mohla vymeniť za ukrajinských vojakov v ruskom zajatí.



Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva potvrdil, že vie o videách s údajnou popravou a bude sa nimi zaoberať.



Agentúru Reuters pripomenula, že obvinenia z vojnových zločinov – vrátane znásilnení, mučenia a popráv – boli po vypuknutí vojny vedenej Ruskom na Ukrajine vznášané rovnako voči Rusom aj proti Ukrajincom.



Vedúca misie OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine Matilda Bognerová sa však v tejto súvislosti pre Reuters vyjadrila, že zlé zaobchádzanie s ukrajinskými väzňami zo strany Rusov sa javí ako "pomerne systematické", zatiaľ čo pre Ukrajinu to nie je systematický jav.