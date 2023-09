Rusko:Pripojenie sa Arménska k ICC budeme vnímať ako nepriateľský krok

Moskva 28. septembra (TASR) — Rusko vo štvrtok upozornilo, že prípadné rozhodnutie Arménska podpísať Rímsky štatút zriaďujúci Medzinárodný trestný súd (ICC), ktorý na jar tohto roku vydal zatýkací rozkaz na ruského prezidenta Vladimira Putina v súvislosti s nelegálnymi deportáciami ukrajinských detí, by vnímalo ako "mimoriadne nepriateľský krok".



"Rozhodnutia takéhoto druhu sú z nášho pohľadu mimoriadne nepriateľské," vyhlásil podľa agentúry AFP hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Reagoval na to, že legislatívny výbor arménskeho parlamentu vo štvrtok schválil návrh zákona o ratifikácii Rímskeho štatútu ICC. Dokument bol zaradený do programu najbližšej schôdze arménskeho parlamentu, ktorá sa začne 3. októbra.



Arménsky premiér Nikol Pašinjan opakovane avizoval, že Jerevan ratifikuje Rímsky štatút v plnom rozsahu. Pašinjan pritom upozorňoval, že ratifikácia tohto dokumentu nemá žiadnu súvislosť so vzťahmi medzi Arménskom a Ruskom, ale súvisí s bezpečnosťou Arménska.



Medzi Jerevanom a Moskvou stúpa napätie v súvislosti s konaním kontingentu ruských jednotiek v Arménmi obývanom odštiepeneckom regióne Náhorný Karabach, ktorý minulý týždeň po krátkej tzv. protiteroristikej operácii ovládol Azerbajdžan.



Miestni Arméni začali následne masovo opúšťať svoje domovy Karabachu a odchádzajú do Arménska, kde ich podľa bilancie zverejnenej vo štvrtok prijali už viac ako 65.000.



Pašinjan vo štvrtok obvinil Azerbajdžan z etnických čistiek v Náhornom Karabachu a vyhlásil, že tento sporný región v "najbližších dňoch" opustia všetci etnickí Arméni. Podľa karabašských úradov mal Náhorný Karabach asi 120.000 obyvateľov.



Peskov však tvrdenia Arménska o etnických čistkách v separatistickom regióne odmietol.