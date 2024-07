Rusko bude reagovať,ak Británia povolí používať jej zbrane proti Rusku

Moskva 10. júla (TASR) - Rusko bude reagovať, ak Británia povolí Ukrajine používať britské zbrane pri útokoch na ruské územie. Vyhlásil to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Agentúra Bloomberg informovala, že novozvolený britský premiér Keir Starmer naznačil, že Ukrajina môže použiť britské rakety Storm Shadow pri zasahovaní cieľov na území Ruska. Starmer to mal naznačiť v utorok počas cesty na summit NATO, ktorý sa koná vo Washingtone.



Peskov v reakcii pre novinárov uviedol, že Kremeľ zatiaľ nevidel takéto Starmerove vyjadrenie. "Ak to tak je, je to, samozrejme, ďalší nezodpovedný krok... smerom k zvyšovaniu napätia a vážnej eskalácii situácie," uviedol.



Hovorca Kremľa počas stredajšej tlačovej konferencie zároveň uviedol, že ruská armáda pracuje na vytvorení "nárazníkovej zóny" v Charkovskej oblasti s cieľom ochrániť ruskú pohraničnú Belgorodskú oblasť pred útokmi Ukrajiny. Poukázal však na to, že realizácia tohto plánu si vyžaduje čas.



Ruský prezident Vladimir Putin oznámil v máji, že ruská armáda buduje v Charkovskej oblasti na východe nárazníkovú zónu, aby ochránila ruské pohraničné regióny pred ukrajinskými útokmi, pripomína Reuters.