Rusko bude rokovať s Muskom o vesmírnej spolupráci s USA

Moskva 18. marca (TASR) - Rusko bude v blízkej budúcnosti diskutovať s miliardárom Elonom Muskom o možnostiach spolupráce so Spojenými štátmi v oblasti vesmíru. Informoval o tom v utorok šéf Ruského fondu priamych investícií (RFPI) Kirill Dmitrijev, píše TASR podľa správy agentúry TASS.



Musk je generálnym riaditeľom súkromnej spoločnosti SpaceX aj blízkym poradcom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Od jeho nástupu do funkcie Musk stojí na čele Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE), ktorý ma za úlohu zoštíhliť federálnu vládu.



"Rokovania s Muskom sa uskutočnia už čoskoro. Veríme, že Musk je jedinečný líder, ktorý sa zameriava na pokrok ľudstva," povedal Dmitrijev s tým, že už o tom hovoril aj so šéfom ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrijom Bakanovom.



Musk v sobotu vyhlásil, že SpaceX koncom roka 2026 vyšle na Mars svoju kozmickú loď Starship na palube s humanoidným robotom Optimuso. V prípade úspešného pristátia môžu podľa neho na Mars po prvý raz vyštartovať ľudia niekedy v roku 2029 či 2031.



"Naše predstavy spolupráce s Muskom sa netýkajú len Marsu, ale aj veľmi kvalitnej odbornosti v Roskosmose a Rosatome, ktorá by mohla byť nápomocná - a to aj aj pri lete na Mars, aby bol efektívnejší a bezpečnejší. Myslím si, že tento dialóg bude pokračovať," dodal Dmitrijev.