Rusko bude spomaľovať Twitter najmenej do polovice mája

Moskva 5. apríla (TASR) - Ruské úrady budú spomaľovať sociálnu sieť Twitter minimálne do polovice mája. Zatiaľ ju však nezablokujú, keďže začala rýchlejšie reagovať na žiadosti o odstránenie zakázaného obsahu. Oznámila to v pondelok ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor).



Obmedzovanie prenosovej rýchlosti dát pre Twitter ohlásilo Rusko 10. marca. V piatok 2. apríla moskovský súd udelil tejto americkej spoločnosti pokutu vo výške (v prepočte) takmer 100.000 eur za to, že zo svojej platformy neodstránila výzvy na účasť na protestoch zvolaných stúpencami opozičného lídra Alexeja Navaľného.



Roskomnadzor obmedzovanie rýchlosti zdôvodnil aj neplnením požiadaviek na vymazanie nevhodného obsahu súvisiaceho s detskou pornografiou, užívaním drog a nabádaním maloletých na spáchanie samovraždy. Twitter zdôrazňuje, že v týchto otázkach uplatňuje politiku nulovej tolerancie. Zároveň vyslovil znepokojenie nad snahami ruských úradov obmedzovať verejnú diskusiu na internete.



V pondelkovom vyhlásení Roskomnadzor uviedol, že bude spomaľovať Twitter najmenej do 15. mája. Zároveň však poskytol tejto spoločnosti viac času na úplné odstránenie obsahu, ktorý je v Rusku nelegálny.



Ak Twitter nesplní všetky požiadavky Roskomnadzoru, mohlo by mu hroziť v Rusku zablokovanie, píše agentúra DPA.



Platforma zatiaľ odstránila približne 1900 z 3100 príspevkov, ktorých sa týkali žiadosti ruských úradov. Twitter začal pritom začal zakázané príspevky mazať rýchlejším tempom, uviedol v pondelok Roskomnadzor.