Rusko bude v OSN vysvetľovať osud násilne odobratých ukrajinských detí

Ženeva 22. januára (TASR) – Moskva bude musieť v pondelok vysvetliť Organizácii Spojených národov (OSN) osud tisícov ukrajinských detí, ktoré boli od začiatku ruského vojenského útoku na Ukrajinu násilne odobrané rodinám a poslané do Ruska. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Výbor OSN pre práva dieťaťa (CRC) bude počas dvoch dní v rámci pravidelnej kontroly skúmať ruské záznamy. CRC tvorí 18 nezávislých odborníkov, ktorí v prvej polovici roka 2023 odoslali Moskve sedemstranový zoznam nedostatkov.



Jedným z nich je počet detí "evakuovaných" do Ruska alebo z Ruskom okupovaných častí Ukrajiny. CRC tiež zaujíma, čo Moskva urobila pre ochranu "práva takýchto detí na zachovanie svojej identity vrátane národnosti, mena a rodinných zväzkov."



Rusko zaútočilo na Ukrajinu vo februári 2022. Kyjev odhaduje, že do Ruska bolo odvtedy násilne odvlečených 20.000 detí, doteraz sa ich vrátilo iba asi 400. Moskva tvrdí, že ich chce ochrániť pred bojmi.



"Pri umiestňovaní evakuovaných detí je prvoradý ich súhlas a prebieha na ich žiadosť," uviedlo Rusko v písomnej odpovedi z októbra. OSN ju sprístupnila v piatok.



Rusko neuvádza celkový počet detí, iba formuláciu "vrátane detí zo štátnych sirotincov, detí bez rodičovskej starostlivosti (spolu asi 2000 osôb)" a detí s ukrajinským občianstvom. Od 1. apríla 2022 do 31. júna 2023 získalo ruské občianstvo približne 46.886 ukrajinských detí.



Kateryna Raševska z ukrajinskej neziskovej organizácie Oblastné centrum pre ľudské práva dúfa, že CRC bude žiadať vytvorenie medzinárodného právneho mechanizmu na identifikáciu a návrat detí domov. Podľa jej slov sa tak v súčasnosti deje iba sporadicky.