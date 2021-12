Rusko vydá covidpas i ľuďom zaočkovaným v zahraničí, no musia mať test

Moskva 13. decembra (TASR) - Obyvatelia Ruskej federácie, ktorí sa v cudzine dali zaočkovať zahraničnými vakcínami alebo vakcínou ruskej výroby Sputnik V, budú môcť získať ruský covidpas po absolvovaní testu na protilátky. Takýto certifikát bude mať platnosť šesť mesiacov. V Rusku je tento doklad potrebný pre vstup do divadiel, múzeí a na iné verejné podujatia.



Podľa agentúry Interfax o tom v pondelok informovala podpredsedníčka ruskej vlády Taťjana Golikovová.



Kremeľ následne vysvetlil, že rozhodnutie vydávať príslušný certifikát ruským občanom zaočkovaným zahraničnými vakcínami proti covidu neznamená uznanie zahraničných vakcín. "Ide o prítomnosť protilátok" v organizme, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Poznamenal, že "na Západe sa (protilátky) zvyčajne nemerajú, toto je náš pokročilejší diagnostický systém".



Počas rozhovoru s médiami Peskov uviedol, že rozhodnutie Ruska "vôbec neznamená", že podobne budú postupovať aj západné štáty. Ubezpečil však, že práce na vzájomnom uznávaní očkovacích preukazov pokračuje, pričom Rusko podľa neho verí, že "časom príde pozitívny výsledok".



Rusko, kde sa proti covidu očkuje piatmi vakcínami ruskej výroby, zatiaľ na svojom území neschválilo použitie vakcín vyrobených v zahraničí. Moskva opakovane žiadala, aby Západ uznal jej vakcínu Sputnik V. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ani Európska agentúra pre lieky (EMA) tak zatiaľ neurobili, pretože Rusko im neposkytlo potrebné údaje.



Rusko by tak muselo v prvom rade napr. preukázať, že zariadenia, kde sa vyrába Sputnik V, produkujú vakcínu na rovnakej úrovni kvality.



Agentúra DPA vo svojej správe z pondelka konštatovala, že v Rusku sa stupňuje počet protestov proti sprísňovaniu obmedzenia pre tých, ktorí ešte nie sú zaočkovaní proti covidu. Plne zaočkovaných je momentálne v Rusku asi 46 percent zo 146 miliónov obyvateľov.



Protesty sú namierené najmä voči dvom pripravovaným zákonom, ktoré by znamenali, že prístup k veľkej časti verejných aktivít a mnohým formám dopravy by mali len plne zaočkovaní ľudia alebo ľudia, ktorí covid prekonali. Pôvodne mal režim známy na Slovensku ako OP platiť v Rusku aj v diaľkovej železničnej a leteckej doprave, ale príslušný zákon napokon v pondelok nebol v parlamente predložený.