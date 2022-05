Rusko: Budeme nútení reagovať na rozhodnutie Fínska vstúpiť do NATO

Moskva 12. mája (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že Rusko bude nútené reagovať na rozhodnutie Fínska vstúpiť do organizácie NATO. Informovala o tom agentúra Reuters.



Vo vyhlásení ruského zahraničnopolitického rezortu sa zámer fínskeho vedenia vstúpiť do Severoatlantickej aliancie označuje za "radikálnu zmenu zahraničnopolitického kurzu krajiny".



Ministerstvo pripomenulo, že Rusko opakovane deklarovalo, že výber spôsobov zaistenia bezpečnosti závisí od rozhodnutí vedenia a ľudu Fínska. Helsinki by si však mali uvedomiť dôsledky takéhoto kroku, píše sa vo vyhlásení na margo rozhodnutia Fínska v prospech vstupu do Severoatlantickej aliancie.



Moskva ďalej upozornila, že vstup Fínska do NATO spôsobí vážne škody na bilaterálnych rusko-fínskych vzťahoch i na stabilite a bezpečnosti v regióne severnej Európy.



Ruská diplomacia avizuje, že Rusko bude nútené podniknúť odvetné kroky "vojensko-technického aj iného charakteru", aby zastavilo hrozby pre svoju národnú bezpečnosť.



"Budeme reagovať podľa situácie," vyhlásilo ruské ministerstvo.



Ruská diplomacia tiež tvrdí, že vstup Fínska do NATO bude porušením medzinárodných právnych záväzkov Fínska – predovšetkým Parížskej mierovej zmluvy z roku 1947 i zmluvy medzi Ruskom a Fínskom z roku 1992.