Rusko buduje železničné prepojenie s okupovanými mestami na Ukrajine

Mariupol 27. septembra (TASR) - Rusko buduje novú železničnú trať do okupovaných ukrajinských miest Mariupol, Volnovacha a Doneck. V stredu o tom informoval poradca starostu Mariupola Petro Andrjuščenko. TASR o tom informuje na základe informácií stanice CNN.



Rusi podľa Andrjuščenka "začali budovať železničný most cez rieku Kalmius v blízkosti dediny Hranitne. Ak sa im to podarí, vytvoria priame prepojenie existujúcej linky Mariupol-Aslanove-Kalčik-Volnovacha s ruskými mestami Taganrog a Rostov nad Donom".



Dodal, že nová železnica umožní Rusku prepravovať zásoby na okupované územie a nemuselo by sa potom spoliehať na Krymský most. Na toto prepojenie ruskej pevniny s okupovaným Krymom v posledných mesiacoch čoraz viac útočia ukrajinské sily, aby zničili zásobovacie trasy Ruska na polostrov.



Ukrajinské mesto Mariupol leží pri Azovskom mori v Doneckej oblasti. Rusko ho dobylo po krvavých bojoch, pričom bezohľadne útočilo aj na pôrodnicu a divadlo, v ktorom sa schovávali stovky civilistov. Ukrajinské sily sa stiahli do priemyselného areálu Azovstal, kde ešte mesiac odolávali, pričom závod takmer úplne zničilo ruské bombardovanie.