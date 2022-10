Rusko by mohlo prehodnotiť spoluprácu s OSN v prípade inšpekcie dronov

Moskva 20. októbra (TASR) - Rusko by mohlo prehodnotiť spoluprácu s Organizáciou Spojených národov, ak OSN vyšle na Ukrajinu expertov na inšpekciu zostrelených bezpilotných lietadiel, ktoré podľa Západu pochádzajú z Iránu. Vyplýva to z vyjadrenia zástupcu ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrija Poľanského. TASR informuje podľa štvrtkovej správy britskej spravodajskej stanice Sky News.



Poľanskij bližšie nešpecifikoval, akú formu spolupráce Ruska a OSN mal na mysli. Deje sa tak v čase, keď Kyjev pozval do krajiny expertov OSN na inšpekciu dronov, ktorými Moskva útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.



Ukrajina v uplynulých týždňoch zaznamenala viacero útokov, do ktorých ruská armáda podľa západných predstaviteľov nasadila iránske bezpilotné lietadlá. Teherán však popiera, že by Rusku dodával tieto drony. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok povedal, že nemá nijaké informácie o ich použití pri rozsiahlych útokoch na ukrajinské mestá.



Poljanskij tiež nevidí optimisticky vyhliadky na predĺženie dohody na vývoz obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov, ktorú v lete sprostredkovalo OSN a Turecko. Platnosť dohody vyprší koncom novembra. Predĺžiť ju možno s podporou všetkých zúčastnených strán – Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN.