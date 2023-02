Bývalého ruského gubernátora odsúdili na 22 rokov za prípravu vrážd

Moskva 10. februára (TASR) - Bývalého gubernátora Chabarovského kraja na východe Ruska Sergeja Furgala v piatok odsúdili na 22 rokov väzenia za zorganizovanie dvoch vrážd. Jeho zatknutie vyvolalo v roku 2020 v meste Chabarovsk rozsiahle protesty, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Súd v Moskovskej oblasti Furgala súdil za vraždy dvoch podnikateľov na ruskom Ďalekom východe pred zhruba 20 rokmi. Začiatkom februára ho porota uznala vinným z prípravy dvoch vrážd a jedného pokusu o vraždu.



Furgal (52) trvá na tom, že je nevinný. Jeho priaznivci považujú prípad za vykonštruovaný, aby tento kedysi obľúbený gubernátor mohol byť zosadený.



Do funkcie gubernátora Chabarovského kraja bol zvolený so ziskom 70 percent hlasov ako člen Liberálnodemokratickej strany (LDPR). Uštedril tak zahanbujúcu porážku vládnej strane Jednotné Rusko, píše AFP.



Jeho zadržanie v roku 2020 vyvolalo veľké protesty, do ktorých sa v Chabarovsku pri hraniciach s Čínou zapojili desiatky tisíc ľudí. Menšie protesty vypukli aj v okolitých mestách vrátane tichomorského prístavu Vladivostok v susednom Prímorskom kraji.



Demonštranti požadovali pre Furgala spravodlivý proces, pričom tvrdili, že jeho obvinenia sú vykonštruované, aby bol bývalý gubernátor potrestaný za príliš nezávislú cestu od Moskvy, píše deník The Guardian.



V mnohých mestách mimo Moskvy a Petrohradu išlo o bezprecedentné protivládne protesty, ktoré vítali kritici Kremľa vrátane v súčasnosti väzneného lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného.