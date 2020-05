Čečenský prezident odkázal, že je živý a zdravý

Groznyj 29. mája (TASR)- Najvyšší predstaviteľ ruskej Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov v piatok poprel správy niektorých médií o svojej ceste do Moskvy a oznámil, že je "živý a zdravý". Informovala o tom v piatok agentúra Interfax.



Pred viac ako týždňom sa totiž objavili správy, že Kadyrov pricestoval do Moskvy a bol hospitalizovaný v Ústrednej klinickej nemocnici, kde sa mal podrobiť vyšetreniam a liečbe.



Niektoré médiá tvrdili, že sa Kadyrov nakazil novým koronavírusom SARS-CoV-2.



Správy o jeho hospitalizácii v Moskve sa v ruských médiách objavovali aj po tom, čo Kadyrov zvolal členov republikového operatívneho štábu pre boj proti epidémii choroby COVID-19 a niekoľko ďalších stretnutí, ktoré sa uplynulých dňoch konali v Groznom.



Podľa Interfaxu viacero médií vo štvrtok informovalo, že lietadlo, ktoré údajne patrí Kadyrovovi, znovu pristálo v Moskve.



Kadyrov sa dohady o svojom pobytu v ruskej metropole či nakazení snažil poprieť tým, že cez riaditeľa čečenskej televízie Achmada Dudajeva a jeho konto na sieti Instagram nechal v piatok odkázať: "Povedz, že som doma, nikde som nepristál, ani v Moskve, som živý a zdravý a pracujem".



Kadyrov sa dostal k moci v Čečensku po tom, čo jeho otca Achmada v roku 2004 zabili pri bombovom útoku. Je verným spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina a je obviňovaný z rozsiahleho porušovania ľudských práv v Čečensku, regióne na severnom Kaukaze.



K pandémii nového koronavírusu zaujal typicky svojvoľný, spupný postoj: lekárov, sťažujúcich sa na nedostatok ochranného vybavenia, označil za "provokatérov", ktorých treba prepustiť; ľudí, ktorí porušili karanténu, treba podľa neho "zabiť" a Čečencov, ktorí nešli do izolácie a potom nakazili ostatných, prirovnal k teroristom.