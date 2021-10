Čečenský vodca Kadyrov sľúbil, že bude ochraňovať ľudské práva

Groznyj 6. októbra (TASR) – Čečenský vodca Ramzan Kadyrov, známy bezohľadným štýlom vládnutia a vyhrážaním sa svojim kritikom zabitím, prisľúbil, že bude „ochraňovať ľudské práva".



Kadyrov to vyhlásil v utorok, keď sa slávnostne ujal štvrtého funkčného obdobia v úrade hlavy štátu Čečenska, autonómnej republiky Ruskej federácie na severe Kaukazu.



Kadyrovova inaugurácia, ktorá sa prekrývala s jeho 45. narodeninami, sa konala takmer dva týždne po tom, ako v ruských voľbách získal podporu 99,7 percenta hlasov. Voľby v Čečensku boli všeobecne vnímané ako symbolické, keďže Kadyrov nemal žiadneho reálneho vyzývateľa, uvádza stanica Slobodná Európa (RFE/RL).



Kadyrova, ktorý vládne od roku 2007, obviňujú z budovania kultu osobnosti. Ruské i medzinárodné ľudskoprávne organizácie často poukazujú na porušovanie ľudských práv v Čečensku vrátane únosov, mučenia, mimosúdnych zabití a útokov na sexuálne menšiny.



Podľa kritikov Kremľa ruský prezident Vladimir Putin zámerne zatvára oči pred Kadyrovovým nedodržiavaním zákonov, pretože sa spolieha na to, že tento bývalý povstalecký veliteľ „drží na uzde" separatistov a násilie v tejto autonómnej republike.



Čečensko prešlo dvoma zničujúcimi postsovietskymi vojnami a islamistickým povstaním, ktoré sa rozšírilo aj do ďalších prevažne moslimských regiónov na severnom Kaukaze.



V Rusku sa 17.–19. septembra konali voľby poslancov Štátnej dumy (dolnej komory parlamentu), šéfov regiónov a členov regionálnych a obecných zastupiteľstiev.



Kadyrov bol opätovne zvolený za najvyššieho predstaviteľa Čečenskej republiky, pričom vyhlásil, že je odhodlaný pokračovať v práci na zabezpečení rozvoja svojho regiónu. Kadyrov kandidoval za prokremeľskú stranu Jednotné Rusko. Podľa politických analytikov bol výsledok hlasovania „vopred jasný".