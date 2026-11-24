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Rusko cez noc zostrelilo takmer 700 ukrajinských dronov
Ruské úrady dosiaľ neinformovali o žiadnych obetiach ani zraneniach.
Autor TASR
Moskva 24. novembra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v utorok ráno na sociálnej sieti Telegram oznámilo, že cez noc zostrelilo takmer 700 ukrajinských dronov. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
„Cez noc sily protivzdušnej obrany zachytili a zničili 699 ukrajinských dronov,“ uviedol ráno ruský rezort obrany. Primátor hlavného mesta Sergej Sobianin priblížil, že 355 z nich smerovalo na Moskovskú oblasť a 63 priamo na Moskvu.
Ruské úrady dosiaľ neinformovali o žiadnych obetiach ani zraneniach. Drony podľa ministerstva obrany zachytili nad Brianskou, Belgorodskou, Kalužskou, Oriolskou, Smolenskou a Moskovskou oblasťou, ako aj nad Krymom a Čiernym morom.
„Cez noc sily protivzdušnej obrany zachytili a zničili 699 ukrajinských dronov,“ uviedol ráno ruský rezort obrany. Primátor hlavného mesta Sergej Sobianin priblížil, že 355 z nich smerovalo na Moskovskú oblasť a 63 priamo na Moskvu.
Ruské úrady dosiaľ neinformovali o žiadnych obetiach ani zraneniach. Drony podľa ministerstva obrany zachytili nad Brianskou, Belgorodskou, Kalužskou, Oriolskou, Smolenskou a Moskovskou oblasťou, ako aj nad Krymom a Čiernym morom.