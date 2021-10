Rusko chce, aby USA zbavili imunity diplomatov podozrivých z krádeže

Moskva 8. októbra (TASR) - Rusko v piatok vyzvalo americké veľvyslanectvo v Moskve, aby zbavilo diplomatickej imunity troch svojich zamestnancov, ktorí sú údajne podozriví z krádeže vecí v hodnote 180 eur.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že táto výzva sa objavila v čase pretrvávajúceho napätia medzi Moskvou a Západom a niekoľko dní po tom, čo NATO odobralo akreditácie ôsmim diplomatom zo Stálej misie Ruska pri NATO v Bruseli.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že poslalo veľvyslanectvu USA v Moskve nótu so žiadosťou, aby troch diplomatov americkej misie zbavilo diplomatickej imunity, aby mohli byť trestne stíhaní pre krádež osobných vecí občana Ruskej federácie.



Ministerstvo dodalo, že ak ich žiadosť o zbavenie diplomatickej imunity bude zamietnutá, americkí diplomati by mali Rusko "okamžite" opustiť.



Tlačová služba správy rezortu vnútra pre Moskvu v piatok pre tlačovú agentúru TASS potvrdila, že dostala podnet, ktorý sa týka ukradnutého batohu.



Hovorca rezortu Vladimir Vasenin uviedol, že vojakov americkej námornej pechoty vo veku 21 až 26 rokov z krádeže usvedčujú zábery kamerového systému. Dodal, že ruskému občanovi vznikla škoda za 15.000 rubľov (180 eur). Vo veci sa začalo trestné stíhanie pre krádež, za čo hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov. Američania však pre svoj diplomatický status nemôžu byť stíhaní.



Zdroj pre tlačovú agentúru Interfax uviedol, že k incidentu došlo v moskovskom bare 18. septembra a občania USA boli "opití".



Napätie medzi Moskvou a Washingtonom panuje v mnohých oblastiach a vyvolali ho aj tvrdenia o zasahovaní do amerických volieb a podozrení z porušovania ľudských práv v Rusku.



Tento rok Rusko označilo Spojené štáty za "nepriateľský" štát, pričom ich veľvyslanectvu v Moskve zakázalo zamestnávať ruských štátnych príslušníkov.



V júni sa americký prezident Joe Biden a ruský prezident Vladimir Putin zišli v Ženeve na summite, na ktorom sa zhodli, že je nevyhnutné pokračovať v dialógu napriek rozdielnym názorom v mnohých oblastiach.