< sekcia Zahraničie
Rusko chce čoskoro spustiť svoj ekvivalent satelitnej služby Starlink
Globálnu satelitnú sieť Starlink prevádzkuje spoločnosť SpaceX technologického miliardára Elona Muska.
Autor TASR
Moskva 17. septembra (TASR) - Rusko pracuje na vývoji vlastného ekvivalentu satelitnej služby Starlink americkej spoločnosti SpaceX. V stredu to potvrdila ruská vesmírna agentúra Roskosmos, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a TASS.
„Čoskoro vybudujeme vlastný terminál Starlink. Vybudovanie domáceho satelitného systému je nevyhnutné,“ vyhlásil riaditeľ Roskosmosu Dmitrij Bakanov.
Globálnu satelitnú sieť Starlink prevádzkuje spoločnosť SpaceX technologického miliardára Elona Muska. Poskytuje internetové služby prostredníctvom sústavy satelitov na nízkej obežnej dráhe Zeme a zohráva kľúčovú úlohu v nemocniciach, školách a iných civilných inštitúciách v konfliktných zónach vrátane Ukrajiny, kde ruské útoky do veľkej miery zničili tradičnú telekomunikačnú infraštruktúru.
„Čoskoro vybudujeme vlastný terminál Starlink. Vybudovanie domáceho satelitného systému je nevyhnutné,“ vyhlásil riaditeľ Roskosmosu Dmitrij Bakanov.
Globálnu satelitnú sieť Starlink prevádzkuje spoločnosť SpaceX technologického miliardára Elona Muska. Poskytuje internetové služby prostredníctvom sústavy satelitov na nízkej obežnej dráhe Zeme a zohráva kľúčovú úlohu v nemocniciach, školách a iných civilných inštitúciách v konfliktných zónach vrátane Ukrajiny, kde ruské útoky do veľkej miery zničili tradičnú telekomunikačnú infraštruktúru.