Rusko chce pomôcť pri konflikte na hraniciach Arménska a Azerbajdžanu

Moskva 19. mája (TASR) - Rusko ponúklo pomoc pri riešení situácie na hraniciach Arménska a Azerbajdžanu a chce iniciovať vznik arménsko-azerbajdžanskej komisie. Povedal to v stredu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, informuje agentúra TASS.



"Po predbežnej dohode medzi všetkými stranami Ruská federácia ponúkla svoju pomoc s vymedzením hraníc a taktiež predložila návrh na založenie spoločnej arménsko-azerbajdžanskej komisie, v ktorej by Rusko vystupovalo ako konzultant, prípadne mediátor," uviedol Lavrov.



Rusko pôsobilo ako sprostredkovateľ aj pri riešení minuloročného šesťtýždňového konfliktu o územie Náhorného Karabachu medzi Arménskom a Azerbajdžanom.



Situácia na hraniciach medzi Arménskom a Azerbajdžanom sa opäť vyostrila minulý týždeň. Arménsko viackrát obvinilo Azerbajdžan z narušenia štátnych hraníc a obsadzovania pohraničných oblastí na území Arménska. Azerbajdžan sa odvoláva na to, že v oblasti zabezpečuje skutočné hranice, ktoré boli posunuté po tom, ako Azerbajdžan minulý rok získal vo vojenskom konflikte o územie Náhorného Karabachu časť arménskeho územia územia.