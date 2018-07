Rusko chce pomôcť Sýrčanom pri návrate do vlasti

Rezort obrany oznámil, že zriadil stredisko na rozdeľovanie a presídľovanie utečencov, ktorí utiekli do zahraničia, ako aj ľudí vysídlených počas vojny trvajúcej už siedmy rok.

Moskva 18. júla (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v stredu ponúklo pomoc pri organizácii návratu pre Sýrčanov, ktorí utiekli pred občianskym konfliktom zo svojej vlasti a chcú sa tam vrátiť. Uviedla to agentúra AP.



Rusko je podľa ministerstva v kontakte do Spojenými štátmi a ďalšími 36 krajinami s najväčším počtom sýrskych utečencov.



Sýrska armáda a jej spojenci v pondelok dobyli na južnom fronte strategicky dôležitý vrch ležiaci na hranici provincií Kunajtra a Dará a v blízkosti Izraelom okupovaných Golanských výšin.



K ofenzíve v Kunajtre došlo len niekoľko dní po tom, čo vládne sily vstúpili do juhosýrskej provincie Dará a vztýčili tam sýrsku štátnu vlajku. Vládne sily v súčasnosti ovládajú približne 84 percent územia provincie, ktorá sa v roku 2011 stala kolískou vzbury proti režimu prezidenta Bašára Asada.