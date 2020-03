Rusko chce poslať do Talianska tímy zdravotníkov a materiálnu pomoc

Moskva 22. marca (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že plánuje do Talianska poslať svoje tímy zdravotníkov a dezinfekčné potreby, aby krajine pomohlo v boji proti šíreniu nového koronavírusu. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Dohoda o vyslaní vojenského zdravotníckeho personálu a materiálnej pomoci do Talianska bola dosiahnutá počas telefonického rozhovoru, ktorý v sobotu absolvovali ruský prezident Vladimir Putin a taliansky premiér Giuseppe Conte.



Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho dopravné lietadlá sú pripravené do Talianska prepraviť osem tímov zdravotníkov spolu s rôznym zdravotníckym materiálom a dezinfekčnými prostriedkami.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu telefonoval so svojím talianskym kolegom Lorenzom Guerinim, podľa ktorého je Taliansko pripravené prijať ruské lietadlá s tímami zdravotníkov a vybavením od nedele.