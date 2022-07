Rusko chce potrestať Wikipediu pre dezinformácie o vojne na Ukrajine

Moskva 20. júla (TASR) - Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) v stredu oznámila, že podniká kroky proti neziskovej organizácii Wikimedia Foundation, prevádzkujúcej internetovú encyklopédiu s otvoreným obsahom Wikipedia. Dôvodom je údajné porušenie ruských zákonov zameraných proti šíreniu dezinformácií o vojne na Ukrajine zo strany Wikipedie. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Vo vyhlásení Roskomnadzoru sa uvádza, že na stránkach Wikipedie sa nachádzajú "zakázané materiály vrátane nepravdivých správ o priebehu špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine". Internetové vyhľadávače v ruštine by preto mali mať podľa Roskomnadzoru povinnosť informovať užívateľov, že Wikipedia porušuje ruské zákony.



Nadácia Wikimedia Foundation sa pred mesiacom odvolala proti verdiktu moskovského súdu, ktorý jej uložil pokutu vo výške piatich miliónov rubľov (89.000 eur) za to, že odmietla odstrániť údajné dezinformácie v ruskojazyčných článkoch na Wikipedii o konflikte na Ukrajine vrátane jarného masakra civilistov v Buči.



Do Wikipedie prispievajú dobrovoľníci z celého sveta vo viac než 300 jazykoch. Reuters píše, že po sprísnení pravidiel fungovania médií v Rusku po začatí ruskej invázie na Ukrajinu sa Wikipedia stala pre Rusov jedným z posledných dostupných zdrojov overovaných informácií o prebiehajúcej vojne.