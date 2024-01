Rusko chce rozvíjať vzťahy s KĽDR založené na dohodách Putina a Kima

Moskva 15. januára (TASR) - Rusko bude ďalej rozvíjať partnerstvo so Severnou Kóreou a budovať vzťahy založené na dohodách, ku ktorým dospeli ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un počas ich vlaňajšieho stretnutia na ruskom Ďalekom východe. Pri príležitosti oficiálnej návštevy severokórejskej ministerky zahraničných vecí Čche Son-hui v Rusku to v pondelok uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Podľa Peskova je táto návšteva pokračovaním dohôd a rokovaní medzi Putinom a Kimom, ktoré prebehli počas septembrovej návštevy vodcu KĽDR na kozmodróme Vostočnyj, ležiacom približne 8000 kilometrov východne od Moskvy.



"Severná Kórea je naším najbližším susedom a partnerom, s ktorým rozvíjame a plánujeme ďalej rozvíjať partnerstvo vo všetkých oblastiach," uviedol Peskov.



Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko posilnilo svoje väzby na KĽDR a ďalšie krajiny, ktoré sú znepriatelené so Spojenými štátmi, vrátane Iránu. Tieto vzťahy však na Západe vyvolávajú obavy.



Washington a Kyjev počas januára obvinili Rusko z použitia severokórejských balistických striel na Ukrajine. Moskva toto tvrdenie doteraz nepotvrdila ani nevyvrátila, konštatuje Reuters.



Rusko podľa Peskova dúfa, že návšteva Putina v KĽDR na pozvanie Kim Čong-una sa uskutoční "v dohľadnej budúcnosti". Dátum prípadnej návštevy však ešte nebol dohodnutý, dodal hovorca Kremľa.