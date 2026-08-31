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Pondelok 31. august 2026Meniny má Nora
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Rusko chce s Čínou spolupracovať v oblasti umelej inteligencie

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Na snímke ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) a čínsky prezident Si Ťin-pching (vpravo) diskutujú počas stretnutia na okraj summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, ktorý sa koná v roku 25. výročia založenia tejto euroázijskej platformy v Biškeku v pondelok 31. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Moskva tlačí Rusov k tomu, aby používali štátom podporovanú platformu Max Messenger – nešifrovanú aplikáciu podobnú čínskemu WeChatu, ktorá podľa kritikov vyvoláva obavy o súkromie.

Autor TASR
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Biškek 31. augusta (TASR) - Moskva má v úmysle spolupracovať s Pekingom v oblasti umelej inteligencie a digitálnych inovácií, uviedol v pondelok ruský prezident Vladimir Putin počas stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom pri príležitosti stretnutia oboch lídrov v Kirgizsku, kde sa zúčastňujú na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Spolupráca sa úspešne rozvíja na všetkých úrovniach,“ povedal Putin čínskemu prezidentovi pred ich rokovaním.

„Digitálne inovácie vrátane technológií umelej inteligencie, tiež otvárajú nové príležitosti pre hospodársky rozvoj našich krajín,“ dodal.

Agentúra AFP pripomína, že Kremeľ sa v uplynulých mesiacoch snažil sprísniť kontrolu nad online priestorom, pričom dochádzalo k veľkým výpadkom internetu a obmedzeniam populárnych aplikácií na zasielanie správ.

Moskva tlačí Rusov k tomu, aby používali štátom podporovanú platformu Max Messenger – nešifrovanú aplikáciu podobnú čínskemu WeChatu, ktorá podľa kritikov vyvoláva obavy o súkromie.

Opakovane tiež hrozila zablokovaním zahraničných webových stránok, čo podľa zástancov ľudských práv zapadá do širšej snahy úradov kontrolovať a monitorovať používanie internetu.
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