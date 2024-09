Rusko chce so zmenami klímy bojovať cez energetickú účinnosť

Moskva 27. septembra (TASR) - Rusko bude presadzovať vlastné ciele v oblasti ochrany klímy a predstaví svoje návrhy na zvládnutie globálneho otepľovania ako alternatívu k plánom podporovaným Západom. V piatok to podľa agentúry Reuters povedal námestník ruského ministra energetiky Pavel Sorokin.



Vzťahy medzi Ruskom a Západom sú v súčasnosti pre inváziu ruských síl na Ukrajinu vôbec za posledné desaťročia. Rozpory majú v mnohých záležitostiach, jednou z ktorých je práve oblasť klímy.



Rusko, ktoré má najväčšie zásoby zemného plynu na svete, momentálne pracuje na novej energetickej stratégii do roku 2050.



Sorokin na konferencii venovanej energetike povedal, že táto stratégia bude zohľadňovať také opatrenia, ktoré neohrozia "rozvojový potenciál" Ruska. "Spriatelené krajiny" bude Moskva podľa neho povzbudzovať k podniknutiu rovnakých krokov.



Zároveň vyhlásil, že energetická účinnosť má veľký potenciál ako jeden zo spôsobov riešenia klimatickej krízy. V Rusku je tento potenciál zhruba na 20 - 30 percentách. "Toto je konštruktívny spôsob, ako znížiť emisie, a nie všetko zahltiť veternými turbínami a solárnymi panelmi," tvrdí Sorokin.



"Niektoré realistické opatrenia spočívajú vo využívaní čistých zdrojov, ktoré máme. Ide napríklad o plyn, jadrovú či vodnú energiu," uviedol Sorokin.



Rusko často tvrdí, že využívanie zemného plynu je plne v súlade s globálnymi cieľmi v oblasti boja proti klimatickej zmene, a toto fosílne palivo by podľa neho malo zostať kľúčovým prvkom v spotrebe energie, pripomína Reuters.



Niektorí odborníci na oblasť klímy hovoria, že práve rastúca produkcia zemného plynu, respektíve metánu, je jednou z hlavných príčin klimatickej zmeny. Plány na rozšírenie jeho ťažby by preto mohli ohroziť úsilie o obmedzenie emisií skleníkových plynov.



Agentúra Reuters sa zároveň píše, že vyjadrenia Sorokina môžu byť predzvesťou možných sporov na summite OSN o klíme (COP29), ktorý sa bude konať v novembri v Azerbajdžane.