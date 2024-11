Rusko chce sprísniť pravidlá upravujúce príjmy zahraničných agentov

Moskva 7. novembra (TASR) - Rusko plánuje značne sprísniť pravidlá upravujúce príjmy osôb považovaných za "zahraničných agentov" a ľudí, ktorí sa po odchode z krajiny negatívne vyjadrujú o Rusku, oznámil vo štvrtok predseda ruského parlamentu Viačeslav Volodin. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Podľa ruského zákona sa akákoľvek osoba alebo organizácia, ktorá dostáva finančnú podporu zo zahraničia alebo je pod zahraničným vplyvom, musí zaregistrovať ako "zahraničný agent".



Predseda Štátnej dumy uviedol, že parlament pracuje na sprísnení pravidiel týkajúcich sa platieb za autorské práva a duševné vlastníctvo zahraničným agentom tým, že ich prinúti používať na tieto platby osobitné rubľové účty.



Pravidlá by sa vzťahovali na všetky príjmy z duševnej činnosti a značiek vrátane vedeckých, literárnych a umeleckých diel, predstavení, vysielania, vynálezov a ochranných známok.



"Tí, ktorí ničia Rusko urážaním jeho občanov, účastníkov špeciálnej vojenskej operácie, by sa nemali obohacovať na úkor krajiny," uviedol Volodin na sieti Telegram.



Volodin dodal, že Rusko pracuje na opatreniach na sprísnenie pravidiel týkajúcich sa príjmov ľudí, ktorí sa neradia k zahraničným agentom, ale odišli z krajiny a rozprávajú o nej v negatívnom zmysle.



Ruské ministerstvo spravodlivosti klasifikovalo ako zahraničných agentov celkovo 881 osôb a organizácií vrátane bývalého oligarchu a kritika Kremľa Michaila Chodorovského, novinára a nositeľa Nobelovej ceny za mier Dmitrija Muratova a blogera Juriho Duda. Zákon sa uplatňuje takmer na všetkých lídrov rozdelenej opozície a niektorí disidenti ho považujú za čestný odznak.



Podporovatelia ruského prezidenta Vladimira Putina tvrdia, že zákon o tzv. zahraničných agentoch je potrebný na obranu proti pokusom Západu zasahovať do vnútorných záležitostí Ruska v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorú Putin označuje za vojnu medzi Ruskom a Západom.



Ruskí predstavitelia tvrdia, že Rusko sa zbavuje prozápadnej kultúrnej elity, ktorá vyrástla po páde Sovietskeho zväzu v roku 1991, a nahrádza ju vlasteneckými spevákmi, spisovateľmi a umelcami, ktorí zabezpečia, aby Rusko zostalo suverénne.



Putinovi oponenti označujú zákon za súčasť komplikovaného systému represií, ktoré zmenili Rusko na krehký autoritársky štát, v ktorom je potlačená legendárna ruská umelecká a vedecká tvorivosť.